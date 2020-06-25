شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يعد بحل المشكلات واجتماعات شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه جاري العمل على تحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إضافة لدراسة حلول لجميع المشكلات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة .

وأكد "الخطيب" أنه جاري تطوير المنظومة الطبية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة من خلال الاستعانة بمجموعة من الأطباء الاستشاريين للعمل بالعيادات وكذا تجهيز المرحلة الثانية من الأقسام الطبية المختلفة بالمقر الخدمي لتشمل المنظومة الطبية جميع التخصصات، إضافة للتوسع في التعاقد مع المستشفيات بالمحافظات المختلفة للوصول بمستوى خدمة متميزة يليق بأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه يعتزم عقد اجتماع شهري مع أسر الشهداء والمصابين للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وذلك عقب رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد .

وشدد "الخطيب" على ضرورة التزام كافة الإدارات بالمجلس بتقديم الخدمات بصورة متميزة وسرعة إنهاء الإلتماسات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين طبقاً لقواعد العمل المنظمة لذلك .

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وعن التواصل مع أسر الشهداء والمصابين أكد "الخطيب" أن المجلس حالياً يتلقى الإلتماسات عن طريق عدة وسائل من بينها الكول سنتر، الخط الساخن، الواتساب والصفحة الرسمية للمجلس عبر "فيس بوك" بجانب إدارة الاستقبال والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، كما أنه جاري دراسة تفعيل طرق أخرى للتواصل .

جاء ذلك خلال تفقد أمين عام المجلس لأعمال تطوير وتجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمي والاجتماع بعدد من أسر الشهداء والمصابين للاستماع إلى مقترحاتهم وعدد من المشكلات المتراكمة التي يعانون منها .



