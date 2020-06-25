شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع جمال الدين الأفغانى بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير شارع جمال الدين الأفغانى بنطاق حى العمرانية موجها بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية للرصف ودهان الأرصفة وتنفيذ تخطيطا مروريا للشارع باعتباره أحد الشوارع الحيوية بحى العمرانية التى تشهد كثافات مرورية.

وجاءت الجولة استكمالا للمتابعات الميدانية التي يقوم بها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لمتابعه مشروعات الرصف والتطوير التى تنفذ فى العديد من قطاعات المحافظة.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية حيث تابع المحافظ مجهودات حي العمرانية في تجريد وكنس شارع خاتم المرسلين وفتح الشارع امام حركة السيارات والمارة وذلك لتسهيل حركه المرور.

Advertisements

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تفقد أمس أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية فى إطار سعى المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدى عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدى علي خط التنظيم بالشارع إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل مؤكداً على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.