شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعديل أقدمية عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 278 لسنة 2020 بتعديل تاريخ أقدمية المستشار مجدی فهمی خلیل نخلة - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة ، لتكون اعتبارا من ٢٠٠٥/۸/۸.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية الأستاذة أمل الشحات أبو بكر حسن النائب بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة نائب بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر الرئيس قرار رقم ۲۸۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية رمضان السيد أحمد حسين - المستشار بهيئة قضايا الدولة في الوظيفة ذاتها ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٤/۸/۱۰.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم ۲۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أسعد مصطفى محمد خليفة - في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١١/٧/٣٠.

كما أصدر القرار رقم ۲۸۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية وليد حسن صالح حسن ، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر الرئيس القرار رقم ۲۸۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية هند إبراهيم حسني إبراهيم لبن - النائب بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة لتكون اعتبارا من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

كما أصدر القرار رقم ۲۸٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تواريخ أقدمية المستشار أحمد محمود رمضان السيد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، داخل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة لتكون اعتبارا من ٢٠٠٧/۸/۱۳.

وأصدر الرئيس أيضا القرار رقم ٢٨٥ لسنة ۲۰۲۰ بترقية الأستاذة لميس محمد عبد السلام إبراهيم صقر - المحام بهيئة قضايا الدولة ، إلى درجة نائب بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من ٢٠١٧/١٠/١.

كما أصدر القرار رقم ٢٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاریخ أقدمية أحمد فکری عمر السيد - المستشار المساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في الوظيفة ذاتها ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٥/٨/٩.

وأصدر أيضا قرار رقم ۲۸۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية عبد الغني حسن عبد الغني خير الله - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة وكيل بهيئة قضايا الدولة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱۷.

وأصدر الرئيس القرار رقم ۲۸۸ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية إبراهيم أسامة إبراهيم - المستشار المساعد ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار مساعد ( ب ) ليكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ۲۸۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أحمد حامد فکری عبد الغني - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار مساعد ( أ ) ليكون اعتبارا من ٢٠١٤/۸/۱۰.

وأصدر القرار رقم ۲۹۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية ياسر عبد المنصف عبد الحميد على - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٢٩١ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أحمد أبو الفتوح عبد العزيز عفيفي المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱۷.

كما أصدر القرار رقم ۲۹۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أحمد سید محمد قنديل - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارا من ٢٠٠٤/۱۲/۹.

كما أصدر القرار رقم ۲۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية مصطفى السعيد محمد عبد العزيز - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

وأصدر أيضا القرار رقم ٢٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أحمد سمير حامد حمودة - النائب بهيئة قضايا الدولة ، في تاريخ شغل درجة نائب بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أمجد شوقى السيد أحمد السيد - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٢٩٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أحمد شعبان مبروك عبد الحليم - المندوب بهيئة قضايا الدولة ، في درجة مندوب مساعد بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۰۸/۷/۲.

كما أصدر القرار رقم ۲۹۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاریخ أقدمية المستشار إيهاب عاطف عبد الحميد - وكيل هيئة قضايا الدولة ذات الوظيفة ، لتكون من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

وأصدر القرار رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار أمين محمود محمد حسن - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في : ظيفة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۰۸/۷/۷.

وأصدر القرار رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاریخ سيد مرتضى النحاس الطيب محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة ما مساعد من الفئة ( أ ) بالهيئة ليكون اعتبارا من ٢٠١١/٧/٣٠.

وأصدر القرار رقم ۳۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية محمد أمين عبد الفتاح سالم - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة لتكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹

وأصدر الرئيس القرار رقم ۳۰۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية عماد زکی ويصا جبرة - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في الوظيفة ذاتها ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٤/۸/۱۰ .

كما أصدر القرار رقم ۳۰۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار السيد عطية محمد الخرزاتی - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١١/٧/٣٠.

كما أصدر القرار رقم ۳۰۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار نور الدین علی علی رضوان - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية محمد عثمان مقبل متولی - المستشار المساعد ( ب ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ٣٠٥ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية محمد فاروق أحمد عمرو - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في درجة نائب بالهيئة اعتبارا من ۲۰۰۹/۸/٣١.

وأصدر القرار رقم ٣٠٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار محمد عبد الوهاب محمد عیسوی - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في الوظيفة ذاتها ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ۳۰۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية الدكتور خالد عباس عبد الله مسلم المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار مساعد ( ب ) بالهيئة بتاريخ ٢٠١١/٧/٣٠.

كما أصدر القرار رقم ۳۰۸ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية علاء منصور محمود سيد - المستشار المساعد ( ب ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٣٠٩ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار محمد عبد الحميد فهمي أحمد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱۷.

كما أصدر القرار رقم ۳۱۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية علاء الدين حسن عبد العزيز - المستشار بهيئة قضايا الدولة في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

وأصدر القرار رقم ۳۱۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية عبد ربه أحمد عبد ربه عبيد - المستشار المساعد ( ب ) بهيئة قضايا الدولة ، في الوظيفة ذاتها ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹ .

‏كما أصدر القرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية خالد عبد القادر أيوب حامد - المستشار بهيئة قضايا الدولة وظيفة مستشار بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ۳۱۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أحمد محمد حسن إبراهيم رمضان - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الدرجة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٣١٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار خالد محمد زکی حسن - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في درجة مستشار بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ٢٠١١/٧/٣٠.

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كما أصدر القرار رقم ٣١٥ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية رامي أحمد محمد عبد الرازق حمودة - النائب بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ۸ / ۱۰ / ٢٠١٥.

وأصدر القرار رقم ٣١٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية السيد سعيد السيد أحمد - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ۳۱۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية سامر محمود يوسف أمين - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في درجة مستشار مساعد من الفئة ( ب ) بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ۸ / ۹ / ٢٠١٥.

كما أصدر القرار رقم ۳۱۸ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار طارق أنور الحاج محمد صابر - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

كما أصدر القرار رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار عامر السيد محمد عامر - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، داخل الدرجة ذاتها ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٤/۸/۱۰.

وأصدر الرئيس القرار رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أحمد محمد السيد عبد الواحد . النائب بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ٩ / ٨ / ٢٠١٥.

كما أصدر القرار رقم ۳۲۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أحمد السيد السيد رميح - المحام بهيئة قضايا الدولة ، داخل درجة مندوب مساعد بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠٠٥/۱/۱۱.

وأصدر الرئيس القرار رقم ۳۲۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية احمد بدر عبد العاطي بدر - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

كما أصدر القرار رقم ۳۲۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار أحمد جبر أحمد سالم - الوكيل بهيئة قضايا الدولة ، داخل درجة وكيل بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ٣٢٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية أحمد توفيق إبراهيم يونس أبو شریف - المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة ، داخل درجة نائب بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

‏كما أصدر قرار رقم ٣٢٥ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار أحمد حسن هاشم محمد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، داخل ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

كما أصدر قرار رقم ٣٢٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار أيمن محمد السيد أيوب إبراهيم - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/٨/٩.

وأصدر القرار رقم ۳۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار هشام السيد السيد خضير الوكيل بهيئة قضايا الدولة ، داخل درجة وكيل بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ۳۲۸ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار هشام محمد الحسيني الطنطاوي - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱۷.

كما أصدر القرار رقم ۳۲۹ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار حمدى السباعی بکری الشربینی - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة وكيل بالهيئة ، ليكون اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱۷.

وأصدر الرئيس القرار رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار محمد محمود محمد أبو العلا - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في الوظيفة ذاتها ، ليكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

كما أصدر القرار رقم ۳۳۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية أحمد فؤاد عمر حسين الهواري - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٥/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية الدكتور خالد عباس عبد الله مسلم - مستشار بهيئة قضايا الدولة ، داخل درجة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بالهيئة، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

كما أصدر القرار رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ وترتيب أقدمية المستشارين يونس محمد یونس محمد الرخاوی ، محمد إبراهيم محمد موسى ، وليد محمود المرسى عوض الشناوى.

كما أصدر القرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار محمد أبو السعود الجارحي السيد - وکیل هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار بالهيئة ، ليصبح اعتبارا من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

كما أصدر الرئيس القرار رقم ٣٣٥ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل أقدمية المستشار محمد أبو السعود الجارحي السيد - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٣٣٦ لسنة ۲۰۲۰ بترقية الأستاذ مصطفی فراج شحات جاد عوض - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) إلى درجة وكيل عام وترد أقدميته في هذه الدرجة إلى ۲۰۱۷/٦/۱۷.

كما أصدر القرار رقم ۳۳۷ لسنة ۲۰۲۰ بترقية الأستاذة ريهام زکی عبد العزيز محمد حسن - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) إلى درجة وكيل عام ، وترد أقدميتها في هذه الدرجة إلى تاريخ ۲۰۱۹/٤/۲۱ .

كما أصدر القرار رقم ۳۳۸ لسنة ۲۰۲۰ بترقية رمضان السيد أحمد حسين - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة ، اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

وأصدر القرار رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۲۰ بترقية المستشار إيهاب عاطف عبد الحميد حافظ - وکیل هيئة قضايا الدولة ، إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١.

كما أصدر القرار رقم ٣٤٠ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية المستشار عبدالله سید عبد الحليم الجداوی، نائب رئيس بهيئة قضايا الدولة ، في درجة وكيل بالهيئة ، لتكون اعتبارا من ۲۰۱۳/۹/۱۹.

كما أصدر القرار رقم ٣٤١ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل تاريخ أقدمية السيد محمد شبانة إسماعيل - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من ٢٠١٦/۸/۹.

وأصدر القرار رقم ٣٤٢ لسنة ۲۰۲۰ بترقية محمد عثمان مقبل متولی - المستشار المساعد من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة ، إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من ۲۰۱۷/۱۰/١ .

كما أصدر القرار رقم ٣٤٣ لسنة ۲۰۲۰ برد أقدمية مايسة عبد المنعم مندوه محمد - في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ).

وأصدر القرار رقم ٣٤٤ لسنة ۲۰۲۰ برد أقدمية ساهر سمیر محمد عبد السميع - في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) إلى ۲۰۱۷/۱۰/۱.

كما أصدر القرار رقم ٣٤٥ لسنة ۲۰۲۰ برد أقدمية محمود السيد موسى على - في وظيفة معاون نيابة إدارية.

كما أصدر القرار رقم ٣٤٦ لسنة ۲۰۲۰ برجوع أقدمية حسن سرحان عبد الصبور عبد الكريم المندوب المساعد بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الوظيفة.

وأصدر القرار رقم ٣٤٧ لسنة ۲۰۲۰ برجوع أقدمية المستشار عبد الحميد رسلان محمود جوهر - في درجة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى ۲۰۰۳/۹/۲۲.

كما أصدر القرار رقم ٣٤٨ لسنة ۲۰۲۰ برجوع أقدمية عصام عبد الهادي عبد الله حسن - في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة.

وأصدر القرار رقم ٣٤٩ لسنة ۲۰۲۰ برجوع أقدمية المستشارة هالة أبو العلا محمد أبو العلا علوی - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، في الترقية إلى درجة وكيل عام أول اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في ۲۰۱۳/٦/٢٦.

وأصدر القرار رقم ٣٥٠ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل ترتيب كل من المستشارين رأفت محمد فهمي بكر ، شريف عبد الحمید عفیفی بیومی ( وکیلی بهيئة قضايا الدولة ).

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية اليوم.

