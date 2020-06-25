شكرا لقرائتكم خبر عن أول مقلب في أمل وحليم بعد فرح الـ10 ملايين مشاهدة.. كسرت الكاميرا (بيني وبينك) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فرح اليوتيوبر حليم وأمل، قوائم الأكثر مشاهدة في مصر خلال الأسبوع الماضي، وفي أول لقاء لهما، قررنا أن نبدأ الحلقة الجديدة بمقلب في أمل، لم تكن تتوقع نهايته.

وأثار المقلب الذي اشترك فيه حسن مجدى مقدم البرنامج، مع اليوتيوبر حليم، بكاء أمل، وطلبت إنهاء الحوار.

ويكشف حليم وزوجته أمل، تفاصيل الزواج، وبداية علاقتهما وسبب شهرتهما على يوتيوب، خلال الفترة الماضية.

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ويذاع برنامج بيني وبينك، الخميس من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموقع، ويقدمه حسن مجدى، ومن تصوير مصطفي جابر ومحمد فتحي، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادي أبو الحسن.