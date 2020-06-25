شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عربات السكة الحديد الجديدة من ميناء الاسكندرية إلى ورش أبو غاطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت السكة الحديد نقل الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد الجديدة وعددها ٢٢ عربة من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبوغاطس بالقاهرة. كان ميناء الإسكندرية قد استقبل سفينة الشحن من ميناء سان بطرسبرج وعلى متنها ٢٢ عربة ركاب ذات تهوية ديناميكية، ضمن صفقة تضم ١٣٠٠ عربة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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