شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: تشغيل الغسيل الكلوي بـ«حجر قها» ونجاح جلستين لمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الخميس، تشغيل قسم غسيل الكلى بمستشفى قها للحجر الصحي.

ووجه «الطباخ»، الشكر للفريق الطبي بالمستشفى على ما يبذله من جهود جبارة مع مرضى كورونا المحجوزين به، وتحقيق نسبة شفاء كبيرة منذ تشغيلها كمستشفى للحجر الصحي.

من جهته، قال الدكتور السيد مراد، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، إن الفريق الطبي السابع بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمود حسب الله، المدير الطبي للفريق السابع، والدكتور على طبل، نجح في إجراء جلستي غسيل كلى لحالتين تعاني من الإصابة بفيروس كورونا ويحتاجوا لجلسات الغسيل بشكل دوري.

وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية بالفيس بوك: «بتوجيه ودعم من دكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ودكتور السيد مراد، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، وتحت إشراف دكتور محمود حسب الله المدير الطبي للفريق السابع، ودكتور على طبل، تم تشغيل قسم غسيل الكلى بمستشفى قها للحجر الصحي وتم إجراء جلستي غسيل كلى لحالتين تعانيان من الإصابة بفيروس كورونا وتحتاجان لجلسات الغسيل بشكل دوري، شكر خاص لدينامو مستشفى قها للحجر الصحي ا/ رضا عرفات رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية وصاحب المهام الكثيرة والمتعددة، وشكر آخر للأستاذ محمد مصطفى فني الأجهزة الطبية الماهر والنشيط جدا، وشكر خاص للممرضة المجتهدة البطلة الشجاعة منار جمال، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي #فيها_حاجة_حلوة».