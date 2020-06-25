شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع جمال الدين الأفغاني بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أعمال رصف وتطوير شارع جمال الدين الافغاني بنطاق حى العمرانية، وذلك استكمالا للمتابعات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير التي تنفذ في العديد من قطاعات المحافظة.

ووجه المحافظ بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية للرصف ودهان الأرصفة وتنفيذ تخطيطا مروريا للشارع باعتباره أحد الشوارع الحيوية بحي العمرانية والتي تشهد كثافات مرورية.

كما تفقد المحافظ برفقة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، مجهودات حي العمرانية في تجريد وكنس شارع خاتم المرسلين وفتح الشارع أمام حركة السيارات والمارة وذلك لتسهيل حركه المرور.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع جمال الدين الأفغاني بالعمرانية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع جمال الدين الأفغاني بالعمرانية