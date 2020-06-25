شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم: «فوجئت باختياري ضمن أعضاء المجلس الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المذيعة رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الخميس، عن سعادتها ومفاجئتها بعد اختيارها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت «هاشم»: «أنا فوجئت باختياري في المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام الذي أعلن عن تشكيله أمس، وأنا سعيدة جدًا باختياري ضمن المجلس الجديد، وهذا يدل على ثقة الرئيس السيسي في المرأة المصرية، ودائمًا أن أقول «(مين قدنا الرئيس واقف في ظهرنا)».

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لكل مجتهد نصيب، وسعيدة جدًا، لإن الناس سعيدة بوجودي في المجلس، ومتفائلة جدًا بوجود الكاتب الصحفي كرم جبر على رأس المجلس لأنه قيمة كبيرة ويحب ويقدس العمل، وسوف نجتهد أكثر في العمل المرحلة المقبلة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر أمس الأربعاء، قرارًا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.

ويرأس المجلس، كرم كامل إبراهيم جبر، ويشمل عضوية كل من:

1- المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.

2- أمير نبيل جميل إبراهيم، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم، ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

4- عزة السيد مصطفى عبدالنبي، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- صالح عبدالسميع الصالحي، صحفي.

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6- نشأت محمد محمد الديهي، إعلامي.

7- رانيا متولي هاشم، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.

وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات، وينشر في الجريدة الرسمية.