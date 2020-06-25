شكرا لقرائتكم خبر عن «عين شمس» تُطلق «عيادة آمنة» لتطهير 1000 عيادة أسنان ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، بالتعاون مع موقع «DentaCarts» لخدمات طب الأسنان مبادرة تحت مسمى «عيادة آمنة»؛ لدعم أطباء الأسنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد ضياء، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس إن:«أزمة كورونا أدت إلى توقف أطباء الأسنان عن العمل بصورة كبيرة، ومع توجه الدولة للتقليل من القيود والإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية، فمن المتوقع عودة أطباء الأسنان إلى العيادات لتأدية خدماتهم العلاجية من جديد».

وأضاف أن أهمية المبادرة تتمثل في دعم أطباء الأسنان من خلال التعريف بالإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات العلاجية داخل العيادات؛ لتوفير بيئة آمنة لكلًا من الطبيب وفريق التمريض والمرضى.

وقال الدكتور رامي ماهر، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فريق من أعضاء هيئة التدريس من وحدة مكافحة العدوى بالكلية، قام بعمل كُتيب للإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها داخل عيادات الأسنان، على أن يتم نشر الكتيب على موقع https://dentacarts.com/، ومن المقرر أن تقوم الكلية بعمل محتوى مصور «فيديو» لشرح تلك الإجراءات؛ لوصول المحتوى إلى أكبر عدد ممكن من الأطباء في مصر والعالم.

قال المهندس أحمد يحيى، مدير موقع «DentaCarts»، إن المبادرة ستعمل على تعقييم وتطهير 1000 عيادة أسنان في مُختلف محافظات مصر، وتوفير منتجات التطهير والتعقيم داخل العيادات، على أن تستمر المبادرة لمدة شهرين.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى نشر المعرفة بإجراءات مكافحة العدوى داخل العيادات والمستشفيات، نظرًا لأن الأطباء يمثلون القاعدة الأساسية في الرعاية الصحية، والأكثر عُرضة للإصابة بالفيروسات، وتعمل على مساعدة أطباء الأسنان على العودة إلى عياداتهم من جديد، عقب عزوف المواطنين عن الذهاب إلى العيادات؛ تخوفًا من الإصابة بالفيروس.

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وأوضح أن المبادرة تعمل على تقديم إرشادات للأطباء على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في ظل انتشار الفيروس، كما تُتيح للمرضى الوصول إلى خريطة «عيادات الأسنان» التي انضمت إلى المبادرة، عن طريق الدخول إلى موقع المبادرة www.safecliniceg.com، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات الوقاية المهنية والتطهير والتعقيم.