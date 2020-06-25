شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات الثانوية ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة الجيزة، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، عددًا من الإجراءات التنظيمية الإضافية لتلاشي أي سلبيات أو معوقات واجهت الطلاب في أول ايام الامتحانات، حيث تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات في مناخ ملائم دون أي معوقات.

وقال «راشد» إنه تم التأكيد على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات بكل حزم وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أولياء الأمور بعدم التواجد بمحيط اللجان ما يؤثر بالسلب على مجهودات الدولة وعملية تنظيم دخول وخروج الطلبة.

كما تم التنبيه على الطلبة بالحضور قبل موعد بدء الامتحان بوقت مناسب لمنع وجود كثافات أمام اللجان، حيث لن يسمح بدخول أي طالب بعد الساعة التاسعة صباحاً.

ولفت إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتلافي أية ملاحظات أولا بأول بالإضافة إلى التأكيد على توفير عدد كافي من الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير بشكل احتياطي وتوفير كمامات للعاملين.

وأكد المحافظ أنه تم التشديد على عدم وجود باعة جائلين وإشغالات بمحيط لجان الامتحانات ورفع كفاءة النظافة بصفة يومية، وتواجد الزائرة الصحية بغرف العزل من الصباح الباكر والتأكد من تدعيمها بالمستلزمات والأدوية الطبية اللازمة.

لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

واطمئن على دخول الطلاب لجان الامتحانات من خلال الممرات التي تم تجهيزها لذلك، كما تابع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.

كما اطمئن على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، حيث أكد أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

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وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.