شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الجيزة» والمستشار العسكري يتفقدان لجان تقدير «درجات الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والعقيد محمد عبدالهادى، المستشار العسكري بالجيزة، الخميس، لجان تقدير الدرجات وكافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكد «حجازي» على ضرورة توفير الإجراءات من تباعد وتخفيف لإعداد المقدرين داخل الحجرات، كما قدم بعض النصائح والتعديلات على الغرف ونقل بعضها للحفاظ على سلامة الجميع وتابع عمليات التطهير والتعليم التي تتم قبل بداية عمليات التقدير للدرجات .

كما تفقد حجازى عمليات التأمين الشامل التي تمت على كافة المستويات وتجهيز الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم وصلاحيتها للاستخدام، كما تم تجهيز الماسكات الشفافة، الفيس شيلد، الجوانتى، الكمامة، والمطهرات على المراقبين والأمن.

وتابع حجازى توافد المقدرين وفق إجراءات أمنية واحترازية مشددة، كما تم تجهيز مظلات حماية على بوابات اللجان حماية من الشمس حتى إتمام عمليات التعقيم والتطهير تمهيدًا للدخول.