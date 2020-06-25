شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتنظيف وتعقيم دور العبادة «مساجد وكنائس» الإسكندرية قبل عودة الصلوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئية الحديثة المسؤلة عن نظافة المحافظة تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة جديدة لتنظيف وتعقيم دور العبادة بالمحافظة من مساجد وكنائس لمدة يومين استعدادا لفتحها وإقامة الصلوات بها ابتداء من السبت، طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الجديدة.

وصرح المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مصر والعضو المنتدب، أن المبادرة تأتي من الشركة حرصاً على صحة مواطني الثغر أثناء قيامهم بإستئناف العبادات في دور العبادة والتي ظلت مغلقة لعدة أشهر بسبب أزمة كورونا.

وأشار «الخولي» إلى أنه سوف يتم زيادة أعداد عمال النظافة في شوراع الثغر من يوم السبت القادم للمحافظة على نظافة الإسكندرية مع بدء إعادة فتح المطاعم والمقاهي والتي تعاود نشاطها هي الأخرى.

يأتي ذلك أنطلاقا من دعم الشركة للاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضمن خطة مواجهة أزمة كورونا.