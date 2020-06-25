شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1244 لسنة 2020، بشأن تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عدد من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، وشخصيات عامة مصرية وأجنبية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت قائمة العلماء البارزين المعينين أعضاء مجلس أمناء مدينة زويل، كل من: الدكتور مجدي يعقوب، خبير القلب العالمي، واللواء الدكتور مهندس جمال النشار، مدير الكلية الفنية العسكرية، والأستاذ الدكتور هشام صادق، مستشار دولي، والأستاذ الدكتور محمد لطیف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور عمرو شعراوي، أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور رشاد برسوم، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور هاني حلمي عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، وسير جون توماس أستاذ بجامعة كامبريدج، والأستاذ الدكتور جان لو شامو رئيس معهد كاليفورليا للتكنولوجيا الأسبق.

وعلى صعيد الشخصيات العامة المصرية والأجنبية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، شملت كل من: اللواء دكتور مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس سميح ساويرس، عضو مجلس إدارة مدينة زويل الحالي، ومعتز الألفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.