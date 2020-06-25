شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسيّر رحلات لـ29 نقطة مباشرة اعتبارًا من 1 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة مصر للطيران إنه في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من الأول من يوليو واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر، مشيرة إلى أنه بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو 2020.

وأضافت الشركة في بيان، الخميس، أنه سيتم تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

وأكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قائلًا: يأتي هذا القرار في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو>

حيث حرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتداءً من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة«.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه «في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط، حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى ١٣ نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو- لندن- فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان».

من الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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