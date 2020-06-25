شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجليزية الثانوية»: ضبط 7 حالات غش بالمنوفية.. وإجراء الامتحان لطالبتين بحجرة العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت أثناء سير عملية الامتحانات، اليوم الخميس، بعض الوقائع منها ضبط 4 طلاب بمدرسة منوف للتعليم الأساسي أثناء محاولتهم الغش باستخدام تليفوناتهم المحمولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط حالتي غش آخريين لطالبين أحدهما بمدرسة التجارة المتقدمة والآخر بمدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بشبين الكوم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله، والثانية ضبط طالبة بمدرسة مصطفي كامل بقويسنا أثناء محاولتها تصوير الامتحان باستخدام التليفون المحمول ومحاولة إرساله للخارج إلا أنها لم تتمكن من ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم ضبط سماعة بلوتوث بحوزة طالب يستخدمها في الغش بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تم نقل طالبة بمدرسة الإيمان الجديدة بأشمون إلى المستشفي بسيارة إسعاف أصيبت بضيق في التنفس، ونقل طالب آخر بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية للمستشفي فور شعور بالتعب، ونقل طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية للغات لإصابتها بحالة إغماء إلى المستشفي بسيارة إسعاف، وكذا تم إجراء الامتحان لطالبتين مخالطتين لحالات كورونا في حجرة العزل بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات بمنوف مع التعهد بإحضار شهادة طبية بعدم إصابتهما لاستكمال باقي الامتحانات.