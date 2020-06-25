شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بأسوان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفت ممرضة تدعي زينب عبدالله نجار، وكيل التمريض بمستشفى التأمين الصحي بأسوان، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» داخل مستشفى «عزل أسوان»، وسط حالة من الحزن خيمت على زملاء وزميلات المهنة.
ونعت نقابة التمريض بأسوان الفقيدة -في بيان لها- جاء فيه: «تنعي نقابة التمريض الفرعية بأسوان برئاسة محمد جمال شهيدة فيروس كورونا من هيئة التمريض من مستشفي التأمين الصحي بأسوان الممرضة زينب عبدالله نجار».
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