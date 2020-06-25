شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 800 مليون دولار استثمارات مجمع جبل الزيت لطاقة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا، صباح اليوم الخميس، للجلسة الثالثة لعام 2020 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات الهيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه تم خلال الاجتماع استعراض كافة الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر لتأمين سلامة العاملين، إلى جانب الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واستعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مجمع رياح جبل الزيت.

جدير بالذكر أن المجمع يتكون من 3 مشروعات تم تنفيذها من خلال اتفاقيات تمويل حكومية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 800 مليون دولار، وقدرات 580 ميجاوات، وتم افتتاحه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.

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