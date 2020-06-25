شكرا لقرائتكم خبر عن مجازاة رؤساء محليات قرى طريقي «السنطة وزفتى» لتقاعسهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، مجازاة رؤساء الوحدات المحلية للقرى الواقعة على طريق «السنطة زفتى» الرئيسي بخصم 3 أيام من رواتبهم بسبب الإهمال، وتقاعسهم عن العمل في متابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية لكافة أعمال اللجان بالمحافظة، والتي يقوم بها كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وحنان العشيري السكرتير العام المساعد.

يذكر أن اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة أبلغ محافظ الغربية بوجود قصور وإهمال في أعمال النظافة والإشغالات على طريق السنطة زفتي، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بمجازاة كل رؤساء الوحدات المحلية على طريق السنطة زفتي.