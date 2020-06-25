شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: بدء تسجيل الدورات الصيفية بمعهد كونفوشيوس إلكترونيًا في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، عن بدء تسجيل الدورات الصيفية بمعهد كونفوشيوس النموذجي «أونلاين»، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك باستخدام أحدث المنصات الإلكترونية التي تم تفعيلها بالتعاون مع جامعة بكين، وهي أحدث المنصات الإلكترونية غير المجانية في مجال التعليم عن بعد، وتتميز بكل الإمكانات والوسائل التعليمية التي توفر بيئة تعليمية متميزة.

وكان «الخشت»، قد وجه مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، بضرورة العمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، وضرورة ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرارات كل من مجلس الجامعة ورئيس الجامعة والتعميمات الصحية الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبي المراكز أو الوحدات والمتعاملين معها، واستدامة وسلامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من أمان استخدامها، طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

من جانبها، قالت الدكتور رحاب محمود، مديرة معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة، إن المعهد ينظم للمرة الثانية دورات صيفية «أون لاين» بناء على رغبة الطلاب، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال فترة التسجيل، مثل التحديد المسبق لمواعيد حضور الراغبين في التسجيل، وارتداء الماسكات، والمسافات المتباعدة، وعمليات التطهير اليومية.

وأكدت مديرة المعهد الالتزام الكامل بالقرارات التي أصدرها رئيس الجامعة ومجلس الجامعة بشأن أنشطة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التدريبية وإصدار الشهادات، إلى جانب الالتزام الكامل بالنظم والإجراءات وقواعد الاختصاص المقررة قانونًا وقرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة بشأن التعاقدات وبروتوكولات التعاون.

يشار إلى أن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة أنشيء عام 2007 بموجب اتفاقية بين جامعتي القاهرة وبكين والمجلس الوطني الصيني لتعليم اللغة الصينية حول العالم؛ ليكون جسرًا للتعاون الثقافي بين مصر والصين، وقد حصل المعهد في ديسمبر 2016 على جائزة أفضل معهد كونفوشيوس على مستوى العالم في تعليم اللغة الصينية.

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