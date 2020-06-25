شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بـ«هندسة حلوان» يصنعون بوابة تعقيم إلكترونية باستخدام الألمونيوم والزجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجموعة من الطلاب من قسمي الميكانيكا والكهرباء من كلية الهندسة بجامعة حلوان بتصنيع بوابة تعقيم إلكترونية باستخدام ألواح الألمونيوم وشرائح الزجاج، وتركيب الحساسات والرشاشات التي يتم التحكم في أدائها من خلال وحدة تحكم الكترونية صممت لهذا الغرض، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي، عميد الكلية.

وأشارت الجامعة الى أن تلك الخطوة تأتي في إطار استعدادات كلية الهندسة بجامعة حلوان لعقد امتحانات الفرق النهائية بالكلية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب ومنع حدوث أي عدوى خلال فترة الإمتحانات، حيث تولى كلية الهندسة بحلوان اهتمامًا كبيرًا بصحة أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأطقمها الإدارية، وتسعى من خلال إمكانياتها البحثية لخدمة مجتمعها والقيام بدور فعال في مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا من خلال ابتكارات طلابها في كافة التخصصات.

وقام بتنفيذ هذه البوابة الطلاب محمود أحمد جابر، الفرقة الأولى كهرباء قوى، وزياد هشام القاضي، الفرقة الأولى ميكانيكا، وأنس خطري عرابي، الفرقة الأولى ميكانيكا،

تحت إشراف ياسر الجبالي، مدير رعاية الشباب بالكلية، حيث حرص على تحقيق وتطبيق شروط التباعد والوقاية خلال عملية التصنيع.