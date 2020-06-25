شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال استلام 22 عربة قطار درجة ثالثة بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل ميناء الإسكندرية غدا الجمعة، الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية وعددها 20 جرار، وبذلك يصل مجموع الجرارات التي وصلت 70 من إجمالي الصفقة البالغة 110 جرار .

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

صرح وزير النقل أن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدت الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية.

وأضاف أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، تم التعاقد أيضا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو، ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة أسباني في ورش أبوراضي .

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، لافتا إلى أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.

Advertisements