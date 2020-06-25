شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: 50% إعفاء لأقارب الدرجة الأولى من هيئة التدريس بشأن تكاليف علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إعفاء أقارب الدرجة الأولى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي من 50% من تكاليف العلاج بعد تحويلها لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا سريان قراره السابق بتحمل كافة مصاريف العلاج مهما بلغت لجميع منسوبي جامعة القاهرة في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وكان «الخشت»، أقر في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط إحضار الفواتير مختومة ومعتمدة، وتتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.

كما أصدر قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية، وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا.