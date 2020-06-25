أخبار مصر

حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة في مصر

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة غدا في يوم الجمعة فمن المتوقع أن يكون الطقس حار للغاية طوال النهار في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في جميع السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون حار في جنوب وشمال الصعيد.

وقامت بالتأكيد على أن شمال البلاد حتى محافظة القاهرة تتأثر بما يطلق عليه مرتفع العروض الوسطى، كما أن جنوب البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، كما أن الأرصاد الجوية أضافت أيضاً توقعاها أنه من الممكن أن يكون الجو لطيف في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

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