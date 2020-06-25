وزارة السياحة والأثار.. فتح خمسة مواقع أثرية في شهر يوليو

قامت وزارة السياحة والأثار بالقيام بافتتاح المتاحف والمواقع الأثرية بشكل تدريجي وذلك ابتداء من شهر يوليو القادم مع استمرار حركة السياحة الآتية من مصر ويأتي ذلك الأمر تبعاً لجميع الإجراءات الوقائية والإرشادية التي قامت وزارة السياحة والآثار بالإعلان عنها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الافتتاح من خلال فتح خمسة مواقع أثرية وهما كلاً من متحف مطروح وكهف رومل في محافظة مطروح ومتحف المجوهرات الملكية وقلعة قايتباي في محافظة الإسكندرية ومتحف الغردقة في محافظة البحر الأحمر والذي قام بافتتاحه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وذلك في يوم الخميس السابق، ومن المفترض أن تستمر وزارة السياحة والآثار باقي رحلات السياحة إلى جميع المطارات المصرية ابتداء من شهر يوليو القادم.