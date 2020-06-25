شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تعاون مع غرفة السياحة لتدريب الأطقم الطبية على استقبال السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالي لجهود مواجهة فيروس كورونا المستجد حتي 24 يونيو2020، مُشيرة إلى موقف مستشفيات الفرز والإحالة في عدد من المحافظات.

و نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم التعاون مع غرفة السياحة لتدريب الأطقم الطبية وغير الطبية في الحجر الصحى والمنشات الطبية على كيفية استقبال السائحين و أصول و آداب التعامل، فضلاً عما تم بالتعاون مع غرفة السياحة للتدريب على كيفية فرش و تجهيز المنشآت الصحية على مستوى فندقى.

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وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان إجراءات الحجر الصحي الواجب اتباعها عند استقبال الزائرين، سواء المتعلقة بالركاب، أو عمليات المطار، أو شركات الطيران، أو على متن الطائرة.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، "الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج والمنشآت للقطاع الحكومي والخاص"، مشيرة إلى المحاور الرئيسية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل وفي مقدمتها رفع الوعي الصحي بين العاملين (والمواطنين المترددين بشكل متكرر) على مكان العمل أو المنشأة، إلى جانب ترصد المرض في جميع المنشآت، وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبهة، والنظافة العامة والتطهير، هذا فضلاً عن كيفية الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المواطنين في أماكن محدودة.

وفي ختام عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى التعليمات الدورية بشأن ضوابط الإجازات المرضية لمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).