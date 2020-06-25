شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية الكاثوليك بالإسكندرية: قداس واحد لكل أسرة أسبوعيًا تجنبا للزحام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية؛ إجراءاتها خلال حضور الأقباط صلوات القداس الإلهي بها.
وقال الآب يوحنا جورج، راعى الكنيسة - في بيان له - إنه خلال الأسبوع تختار كل أسره موعدًا واحدًا ثابتًا لحضور القداسات الإلهية وتواظب فيه لحضور القداس أسبوعيًا، مضيفا: "وتخبرني به برسالة مع العمل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية".
وتابع: خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ستكون القداسات في التاسعة صباحًا؛ ويومي الجمعة والسبت سيكون القداس في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
وأشار إلى أن الإثنين المقبل 29 يونيو عيد الرسل وسيقام قداس في السادسة مساءً، بالإضافة لقداس التاسعة صباحًا.
واختتم: "كذلك يوم الخميس 2 يوليو ختام شهر وعيد قلب يسوع الأقدس سيقام القداس في السادسه مساءً بالإضافة لقداس التاسعة صباحًا".
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