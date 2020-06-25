شكرا لقرائتكم خبر عن روحه على كتفه.. الشيف "أحمد" وهب حياته لتوصيل الطعام لمرضى كورونا "مجانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكل الحب، صنع بالحب، انت أقوي من كورونا، جميعها كلمات محفظة علي أطباق الطعام الجاهزة التي يقوم بأعدادها الشيف أحمد البرديسي الذي قرص وقته للعمل في مطبخ لصنع الوجبات وتوصيلها لمصابي كورونا، ألتقت به كاميرا الخليج 365 لمعرفة المزيد عن مبادرته.

"سببي الرئيسي هو نصرة مصابي كورونا من التنمر" هكذا بدأ البرديسي كلامه وتابع أنه رأي كومنت علي الجروب الخاص به علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لمريض كورونا يتحدث عن تعرضه للتنمر من قبل مطعم شهير بشارع فيصل فيروي أنه طلب منهم أوردر وأبلغهم بأنه مريض كورونا لكي يأخذ سائق التوصيل حظره فلما عرفوا قاموا بالتنمر عليه وأبلغوه أنهم لا يملكون توصيل وأن المطعم مغلق.

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"شعرت بالحزن الشديد من ذلك الموقف" هكذا عبر البرديسي عن شعورة وأردف أنه تواصل مع المصاب وعرض عليه أن يقوم بصنع الطعام وتوصيله له مجانا تعاطفا منه لحالته وتخفيفا من شدة الموقف الذي تعرض له، فرحب المصاب بعرض أحمد ولكن أكد عليه أن يقوم بتعميم تلك الخطوه علي جميع المصابين لتخفيف من شدة الألم البدني والنفسي الذي يشعرون به.

وأكد أحمد أنه رحب بالفكرة وبدأ بتنفيزها فعلا وأستخدم الجروب الخاص به لمعرفة أماكن المصابين والتواصل أيضا معهم، فبدأ مع الموضوع بوجبتين تقريبا في اليوم إلي أن وصل إلي ١٢٠ وجبة في اليوم يتم تحضيرها وتوصيلها لأكثر من مكان مثل منطقة الجيزة، المرج، المعادي، دار السلام.

أختتم أحمد حديثة بأنه ذاهب قريبا لعمل مطبخ في محافظة الاسكندرية وبعد ذلك المنوفية وأنه يتمني أن يقوم الفنانين دعم مطبخه ليس بالمال ولكن بتعليق أو مشاركة علي الجروب الخاص به لكي يصل إلي أكثر عدد من المصابين ولكي يستطيع هو مساعدتهم بالطعام.