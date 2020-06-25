تعرف على مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق بعد قرار مد ساعات تشغيل المرفق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مد ساعات تشغيل المترو حتى منتصف الليل ابتداء من السبت المقبل يقدم ”الخليج 365” فى نقاط مكاتب اشتراكات الخطوط الثلاثة سواء الاشتراكات السنوية أو الاشتراكات الربع سنوية. أولا: مكاتب الإشتراكات الربع سنوى ( 3 شهور): مكاتب اشتراكات الخط الأول تشمل محطات:- حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادى / دار السلام / الزهراء / الشهداء / حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة. مكاتب اشتراكات الخط الثانى تشمل محطات:- كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب. مكاتب اشتراكات الخط الثالث تشمل محطات:- Advertisements العباسية / العتبة / هليوبوليس. ثانيا: مكاتب الإشتركات السنوى: مكاتب اشتراكات الخط الأول: حلوان / المعادي / عين شمس. مكاتب اشتراكات الخط الثاني: كلية الزراعة / روض الفرج / الشهداء / العتبة / جامعة القاهرة. مكتب اشتراكات الخط الثالث: محطة هليوبوليس.

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