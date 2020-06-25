شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تمديد عقد إحدى الشركات مع محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد إحدى شركات التنمية البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر، اعتباراً من 1/7/2020، وتنتهي في 31/12/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لحين الطرح والترسية على شركة جديدة.

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