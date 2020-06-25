شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: نعمل على إصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة للاستعلام عن العلاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإصلاح العطل الفنى، الذى تعرض له موقعها بعد ساعات من عمله صباح اليوم الخميس، ويتولى مسئولو الهيئة حاليا من خلال القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع صباح اليوم الخميس سبب العطل الفنى كما يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2015، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح ان يعمل الموقع بشكل فعال يوم الأحد المقبل.

كانت " الخليج 365" قد نشرت أهم المعلومات عن كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة والزيادة المقررة لكل مستحق فى نقاط محددة.

1- الدخول على موقع هيئة التأمينات

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https://www.nosi.gov.eg/ar/news/Pages/4-6-2020.aspx

2- الاستعلام بالرقم التأمينى الخاص بصاحب المعاش المستحق.

‎3- فى حالة عدم اتاحة وجود رقم التأمينى يتم الاستلام بالرقم القومى مع كتابة اسم الأول الآن.

4- يظهر اختيار تحت مسمى انا لست برنامج روبورت " ثم يقوم المستخدم بالضغط عليها.

5-وسيطلب البرنامج اختيار بعض الصور المحددة مثل اختيار الصور التى بها قوارب وذلك حتى يتم التأكد من أن المستخدم شخص حقيقى وليس برنامج آلى".

ويستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه وان عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات يبلغ 2.4 مليون مواطن.