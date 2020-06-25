شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب القمامة تحول لحديقة ومزرعة.. تجربة شبابية مختلفة في حدائق القبة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حي حدائق القبة الذي تتصدره الآن الأبراج الشاهقة التي صعدت على أنقاض "فيلاته" القديمة الأنيقة وحدائقها العامرة، وبقايا الحقول التي كانت قائمة حتى أوائل الثمانينات، وتحديدا بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مصر والسودان، يقع "مركز الوعي البيئي" التابع لجمعية "ازرع شجرة" الأهلية، حيث يعزف القائمون على الجمعية والمركز هناك لحنا مختلفا تماما عن ألحان المدينة الصاخبة والقاسية

على مساحة نحو فدان كان قبل أعوام قليلة أكبر مقلب للقمامة ومخلفات الهدم بحدائق القبة، يقع الآن المركز الذي قرر عدد من المهتمين بالبيئة تحويله إلى رئة للمنطقة، ونموذج للتنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد، حيث أصبح يضم مركزا لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي من أفضل أنواع الأسمدة، ومزرعة للنباتات الطبية والعطرية، ومشتل للنباتات النادرة، ومزرعة سمكية ومنحل عسل

بدأ نبيل محروس، رئيس مجلس إدارة جمعية ازرع شجرة ومدير المركز، يحكي عن البدايات الأولى للفكرة، عندما كان في زيارة لجمعية سنابل الخيرية التابع لها الأرض والمهتمة بالخدمات الصحية، وعرض على مجلس الإدارة تأجير الأرض وتحويلها من مقلب ضخم للقمامة يضم مخلفات الجمعية والمنطقة المحيطة إلى مركز للوعي البيئي، وكان هناك ترحيبا إلى الدرجة التي قيل له فيها "لو هتنضفوها خدوها من غير إيجار".

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كانت الفكرة الرئيسية التي تُحرك رئيس مجلس إدارة جمعية ازرع شجرة، الذي لم يفارقه حب البيئة والطبيعة منذ صغره وخلال تدرجه في وزارة التعليم حتى أصبح مدير مدرسة ثم عمله في المكتب الفني لوزير التربية التعليم، هي: "علاج الفجوة الكبيرة بين التعليم الورقي الذي يتحدث عن الحفاظ على البيئة والشجرة، وبين التطبيق على أرض الواقع والأطفال اللي بيقطعوا الشجر، ويسيئوا للبيئة ويحرقوا الزبالة"، وإدراكه أن هذه المفاهيم لايمكن إيصالها للأطفال بالكلام المجرد، ولابد من وجود مكان نشرح فيه هذه الأفكار عمليا، ونربطه بالزيارات البيئية للمدارس".