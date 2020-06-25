محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يرصد الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بشوارع الجيزة، والتصدي لمروجي المواد المخدرة بأوسيم وكرداسة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية. استهدفت المأمورية إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابي بنطاق دائرتي مركزي كرداسة وأوسيم بالجيزة متخذين من الأراضي الزراعية المجاورة لمنازلهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والهروب بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق

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كانت هذه تفاصيل خبر 120 ثانية ترصد مأمورية الفجر للإيقاع بـ أباطرة الهيروين بكرداسة وأوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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