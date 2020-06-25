

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 213 قضية بإجمالي مضبوطات (21120) علبة سجائر. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ضبط 21 ألف علبة سجائر خلال حملات تموينية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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