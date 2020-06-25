ضبط 1.5 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بحوزته 1.5 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر بمدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته (1,590 طن "مصنعات دواجن – شاورمة – كبد وقوانص") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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