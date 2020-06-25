"الداخلية": القبض على أدمن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية؛ في القبض على طالب؛ لقيامه بتأسيس صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية. وعقب ضبط المتهم تبين أنه طالب بالصف الثالث الثانوي؛ واعترف بقيامه بتأسيس صفحة بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلالها يقوم بحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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