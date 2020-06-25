تأجيل محاكمة سعاد الخولي في "الكسب غير المشروع" لـ 25 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، على خلفية اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 25 يوليو.

كان طلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامي الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التي لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتي أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

واستند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها تولت مناصب مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة حصلت لنفسها ولذويها وأبنائها، على کسب غير مشروع بلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.