الأموال العامة: ضبط 3 قضايا "نصب واحتيال" بقيمة مليون ونصف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا "نصب وإحتيال على المواطنين، كسب غير مشروع، استيلاء على المال العام" مُتهم فيها (5) أشخاص وبلغ إجمالي المبالغ المالية أكثر من 1,5مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.