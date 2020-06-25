مصادرة 1.2 طن لحوم فاسدة داخل مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة 1.2 طن لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة بمنطقة القطامية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتجهيز الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 1,200 طن "مقطعات لحوم بقري - مفروم حواوشي) فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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