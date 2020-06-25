أمين صندوق "الصحفيين" يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن حسين الزناتي، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير مجلة علاء الدين بالأهرام تمام تعافيه من فيروس كورونا.

وقال الزناتي، في بيان، اليوم الخميس: الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة اليوم أنها سلبية، وأنني تعافيت من الكورونا التي لازمتني منذ اكتشافها مع بداية هذا الشهر، واستمرت رحلة العلاج هذه الأسابيع قضيت فيها داخل المستشفى أكثر من أسبوعين.

وأضاف الزناتي، أنه لن ينسى طوال حياته، هذا الالتفاف الكبير من كل الزملاء والأصدقاء والأهل الذين تضرعوا إلى الله لشفائه، مشيراً إلى أنه واجه في منتصف العلاج أوقاتاً صعبة، وغلبة للفيروس على جسده، لكن إرادة الله التي أحاطتها دعوات كل المحبين له حفظته، وأعادت له الحياة من جديد.

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وأكد أن الإصابة بكورونا تجربة صعبة ومؤلمة تستحق من الجميع أن يعتد كثيراً بتجنبها، وأن يأخذوا ذلك مأخذ الجد، وأن الإهمال في تجنبها باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لا يساوي أبداً الإصابة بها.

وأشار الزناتي، إلى أنه سيعاود نشاطه وعمله من الأسبوع المقبل ويعود لممارسة دوره كأمين للصندوق بنقابة الصحفيين ورئاسة تحرير مجلة علاء الدين التي سيصدر عددها الجديد مع بداية يوليو، معرباً عن امتنانه مجدداً وتقديره وشكره لكل من وقف إلى جانبه، وكان معه بفعله وقلبه من كل الزملاء في رحلة العلاج.

وقال إن ما لمسه من مشاعر طيبة ودعوات مخلصة، وحب حقيقي من كل الزملاء الصحفيين في هذه التجربة، وطوال فترة مرضه تجعله باقياً على عهده بأن يكون دائماً في خدمتهم أينما كان موقعه، وأن هذه الخدمة الواجبة عليه هي شرف ما بعده شرف، وتاج فوق رأسه أن يقوم بها لزملاء يقدرون من يسعى لأن يكون مخلصاً معهم فيما يقدمه لهم. ​