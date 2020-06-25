الصحة: تعيين "بيتر وجيه" نائبًا لرئيس أمانة المراكز المتخصصة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور بيتر وجيه للقيام بأعمال نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى الإشراف الفني على مستشفيات حميات العباسية. كانت وزيرة الصحة قررت مطلع مايو الماضي، تعيين الدكتور بيتر وجيه، أخصائي طب بشري بمعهد ناصر، للقيام بأعمال مدير مستشفى حميات العباسية. وسبق أن عمل وجيه نائبا لمدير معهد ناصر للأقسام الحرجة والطوارئ، ومديرا لمستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الجديد في بورسعيد.

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