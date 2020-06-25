اليوم.. 15 رحلة شحن جوي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 15 رحلة شحن جوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي وبعض طائرات الشحن الأجنبية إلى عدة جهات بالعالم ما بين صادر ووارد.

وقالت مصادر بقرية البضائع إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تسير 7 رحلات شحن إلى كل من الرياض وبلجراد وهولندا وجوانزو وتولوز وشنغهاي ولاجوس والخرطوم وجدة، في حين تصل المطار 8 طائرات شحن من الرياض ولشبونة ولونجاتا وبلجراد وأوستند بهولندا وجوانزو وتولوز.

جدير بالذكر أن صناعة الشحن الجوي في مصر تلعب دورًا كبيرًا في الفترة الحالية، كما أن قرار تعليق حركة الطيران والذي بدأ بتعليق حركة الطيران منذ 19 مارس الماضي قد استثنى حركة طائرات الشحن الجوي من التعليق نظرا لأهمية هذه الصناعة في تصدير البضائع المصرية من خضروات وفاكهة وأسماك إلى كافة دول العالم.