"المستشفيات التعليمية": إنقاذ مصابين بكورونا من بتر أطرافهم بعد إصابتهم بجلطات حادة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، قيام جراحي الأوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمي والمطرية التعليمي بعمليتين دقيقتين لإنقاذ اثنين من مصابي فيروس كورونا، من بتر أطرافهم بعد إصابتهم بجلطات حادة.

كما قام جراحو العظام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بإصلاح كسر بالساق والكاحل لمصاب بكورونا ليتمكن من السير على قدمه مجددا.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، إن وحدات الهيئة تضم نخبة من أفضل جراحي الأوعية الدموية داخل مصر ويقدمون يوميا أروع صور التضحية والتفاني في العمل كغيرهم من باقي أفراد الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة.

وأضاف الدكتور عبدالفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، أنه تم حجز مريضة "٥٢ سنة"، تعاني التهابًا رئويًا مع اشتباه كورونا وجلطة حادة بشرايين الطرف العلوي الأيسر، وتبين أنها تعاني من السكر وارتفاع بضغط الدم.

وتابع: تم تجهيز المريضة لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج جلطة من الشريان العضدي الأيسر وشرايين أسفل الكوع الأيسر، وتماثلت المريضة للشفاء وتم إنقاذ ذراعها من البتر.

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وأوضح أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية، يضم من قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد العدوي، والدكتور مصطفى لبدة، والدكتور مصطفى هاني، ومن طاقم تمريض العمليات مروة فراج وخلود محمد.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلي، مدير مستشفى المطرية التعليمي، أنه تم حجز مريض بوحدة الرعاية المركزة فجر الأحد الموافق 21 يونيو، حيث كان يعاني من قصور بالدورة الدموية بالطرف السفلي الأيسر، مع بداية حدوث غرغرينة في أصابع القدم اليسرى وصدمة تسممية حادة، بالإضافة إلى أنه مصاب بفيروس كورونا، طبقا لما ورد بالأشعة المقطعية على الصدر.

وتابع: تم تحضير المريض تحت إشراف رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد طه لمدة يومين، لمناظرة الفحوصات والعرض على استشاري التخدير وأخذ مسحة فيروس كورونا، وتم دخول المريض اليوم العمليات الكبرى بعد استيفاء جميع الفحوصات.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر، أن المستشفى استقبل مريضا مصابا بالكورونا وتبين أنه بحاجة عاجلة إلى إجراء جراحة لإصلاح كسر بالساق والكاحل حتى يتمكن من السير على قدمه مجددا بصورة طبيعية، وتم تجهيز المريض بعد إجراء جميع الفحوص اللازمة وقام فريق طبي متميز من جراحي العظام بالمستشفى بإجراء العملية.

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد عبدالحميد، والدكتور محمد عادل، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور رأفت سامي، والدكتور محمد نبيل، ومن التخدير الدكتور محيي الدين، ومن التمريض شيماء العشري.