الحكومة توافق على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية مع محافظة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لبحث عدد من الملفات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية بشأن الموافقة على تمديد عقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة مع محافظة الإسكندرية، بنفس الشروط والمواصفات لفترة ستة أشهر، اعتباراً من 1/7/2020، وتنتهي في 31/12/2020، وذلك لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لحين الطرح والترسية على شركة جديدة.
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