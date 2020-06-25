أخبار مصر | رئيس الوزراء يعلن موعد وشروط فتح النوادي الصحية "الجيم"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعلن موعد وشروط فتح النوادي الصحية "الجيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "الجيم".

وقرر "مدبولي"، في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "الجيم"، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من 6 صباحًا وحتى 9 مساء، اعتبارًا من السبت المقبل.

وتلتزم تلك المنشآت بكل الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على 25% من الطاقة الاستيعابية.