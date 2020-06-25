أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن إمكانية فتح الشواطئ العامة خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنًا مع إجراءات عودة الحياة لطبيعتها، والتعايش مع فيروس كورونا.

ونص قرار الحكومة في المادتين 8، 9، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي، على "غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح".

ونوافيكم بتفاصيل القرارات الصادرة عن الاجتماع تباعًا..