أخبار مصر | رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة، ستشهد مزيدًا من التطوير والتحسين، وتعاملًا فوريًا مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.
وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحًا في حد ذاته.
وجاء ذلك خلال كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، صباح اليوم الخميس، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض وبحث عددا من الملفات.
وأورد رئيس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مجددًا التأكيد على ثقته في قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.
وتابع أنه شرف له ولبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتي شرفت بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها في مستهل هذا الأسبوع.
وأشار إلى الشعور بالفخر لدى كل مصري، بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أي أخطار قد تتعرض لها البلاد.
وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من عدد من القرارات في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات التى أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتى تتضمن الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة.
ومن ناحيته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق متابعة وتفتيش ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجي.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.