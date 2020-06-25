أخبار مصر | رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الأيام المتبقية من امتحانات الثانوية العامة، ستشهد مزيدًا من التطوير والتحسين، وتعاملًا فوريًا مع أي مستجدات تتعلق بسير عملية الامتحانات.

وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحًا في حد ذاته.

وجاء ذلك خلال كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، صباح اليوم الخميس، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض وبحث عددا من الملفات.

وأورد رئيس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مجددًا التأكيد على ثقته في قدراتنا على مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.

وتابع أنه شرف له ولبعض الوزراء بالتواجد وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، والتي شرفت بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها في مستهل هذا الأسبوع.

وأشار إلى الشعور بالفخر لدى كل مصري، بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أي أخطار قد تتعرض لها البلاد.

وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من عدد من القرارات في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة، من جانب الوزراء المعنيين والأجهزة التنفيذية في المحافظات، للتأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات التى أقرتها الحكومة، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة، والتى تتضمن الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة.

ومن ناحيته، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق متابعة وتفتيش ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجي.