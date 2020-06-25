أخبار مصر | وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس، اجتماعا للجلسة الثالثة لعام 2020 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

كما أوضح الدكتور الخياط، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر لتأمين سلامة العاملين، إلى جانب الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واستعرض المجلس أيضًا تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المستقبلية لتشغيل وصيانة مجمع رياح جبل الزيت، الجدير بالذكر أن المجمع يتكون من 3 مشروعات تم تنفيذها من خلال اتفاقيات تمويل حكومية بإجمالي استثمارات تجاوزت 800 مليون دولار، وقدرات 580 ميجاوات، وتم افتتاحه من جانب السيد الرئيس في يوليو 2018.

امتحانات الثانوية في زمن كورونا

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

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وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.