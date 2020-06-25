أخبار مصر | وزير النقل يتابع استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وصرح وزير النقل، بأن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدت الضخمة التي تمت بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية.

وأضاف، أنه إلى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية التعاقد ايضا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021 مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة اسباني في ورش ابوراضى.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، لافتا الى أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.