أخبار مصر | 16 حالة غش و"خناقة" وولادة.. بيان لـ"التعليم" بعد انتهاء امتحان الإنجليزي للثانوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 16 حالة غش و"خناقة" وولادة.. بيان لـ"التعليم" بعد انتهاء امتحان الإنجليزي للثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنلت وزارة التربية والتعليم أن طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة، أدوا صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن 577 ألفا و503 طلاب وطالبات أدوا امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا وطالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا وطالبة امتحان اللغة الألمانية.

وتابعت أن طلاب مدارس (STEM) أدوا امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي 227 طالبا.

ومن ناحتيه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان: إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وأشار إلى أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

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وتم رصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، مما أسفر عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتم استبعاد (ف.ع.م) رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

ووجهت الوزارة الشكر للمحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم الذي ظهر اليوم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام السادة الملاحظين بارتداء الكمامات وواقي الوجه، كما خصت الوزارة السادة المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وأن هذا ما عهدناه عليهم.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.