أخبار مصر | "الرياضة" تطلق برنامج "Be safe" للتوعية بالإجراءات الاحترازية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق برنامج "Be safe" للتوعية بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، حملة "Be safe" خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الشبابية والرياضية والاتحادات الرياضية.

وترتكز الحملة على تطوع الشباب في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشارك في الحملة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.

ومن المقرر أن يقوم الشباب بتوعية المواطنين بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل دور العبادة، وداخل مراكز الشباب والأندية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء من قرارات بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب والمقاهي والمسارح، ودور العبادة.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للشباب، ومشاركتهم في حملات توعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم المساهمة مع وزارة الأوقاف والكنائس من خلال مشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع وأعضاء برلمان الشباب وفرق الجوالة والفرق الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب والكشافة والمرشدات بالمحافظات للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة كورونا داخل دور العبادة في ضوء القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومنها فتح دور العبادة للصلوات اليومية وتعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية بدءًا من 27 يونيو الجاري.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والكنائس المصرية للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف، استكمالًا لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.